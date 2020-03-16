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    Главная / Торги / Поставка расходных медицинских материалов

    Поставка расходных медицинских материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных медицинских материалов КалининградПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008959652

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных медицинских материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_-_Протокол_подведения_итогов_32008959652-02.pdf

    Извещение

    Документация

    Положение о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Юридический адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Почтовый адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Контактный телефон

    +7 4012 31-39-02

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gaurpckld@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сверкунов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных медицинских материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 18:0023.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959652Подведение итогов не позднее Поставка расходных медицинских материалов Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных медицинских материалов

    Начальная цена

    120 212,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 2 документации об аукционе в электронной форме.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 2 документации об аукционе в электронной форме.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 документации об аукционе в электронной форме.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ КО РПЦ
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Адрес местонахождения

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609909/name/5e78866d4c8fd5.87539346

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт стерильный "

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 2"

    "Бинт нестерильный "

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 3"

    "Бинт стерильный "

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 4"

    "Бинт медицинский эластичный фиксирующий "

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 5"

    "Гель для ультразвуковых исследований и терапии "

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 6"

    "Гель для ультразвуковых исследований и терапии "

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 7"

    "Вата хирургическая фассованная (нестерильная) "

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 8"

    "Губка гемостатическая коллагеновая "

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 9"

    "Жгут кровоостанавливающий резиновый "

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 10"

    "Напальчник одноразовый медицинский резиновый "

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 11"

    "Абсорбент (Известь натронная) "

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 12"

    "Пинцет медицинский одноразовый стерильный "

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 13"

    "Шпатель медицинский одноразовый стерильный "

    Кол-во: 900.00000

    "Позиция 14"

    "Пластырь медицинский фиксирующий "

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 15"

    "Повязка послеоперационная "

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 16"

    "Нарукавник полиэтиленовые белые "

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 17"

    "Диски ватные косметические "

    Кол-во: 130.00000

    "Позиция 18"

    "Палочки гигиенические ватные "

    Кол-во: 180.00000

    "Позиция 19"

    "Бумага для OtoRead "

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 20"

    "Браслет виниловый для идентификации "

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 21"

    "Браслет виниловый для идентификации "

    Кол-во: 100.00000

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