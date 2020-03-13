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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку комплекта источников бесперебойного питания

    Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку комплекта источников бесперебойного питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта источников бесперебойного питанияг. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008960035

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку комплекта источников бесперебойного питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения_вторых_частей_заявок.pdf

    Проект договора

    Техническое задание

    Извещение_о_закупке

    Документация_о_закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОСМОС
    Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2

    Контактный телефон

    +7 495 631-90-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupka@roscosmos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисов Александр Иванович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта источников бесперебойного питания

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 16:0023.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960035Подведение итогов не позднее Поставка комплекта источников бесперебойного питанияг. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта источников бесперебойного питания

    Начальная цена

    7 516 744,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    150 334,89 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    375 837,23 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 22; 129110, г. Москва, ул. Щепкина д. 42, стр. 1, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОСМОС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
    Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС

    Адрес местонахождения

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2

    Классификатор ОКПД2

    46.52.11.000

    Услуги по оптовой торговле телекоммуникационным оборудованием и его частями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.52

    Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610367/name/5e78ccd586e479.65349271

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями"

    Кол-во: 1.00000

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    СМСП
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    Регион:
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