Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка: 1. Регулятор давления пилотного типа «После себя» АТОМ-ATLANT-KU-A-200-200-025-C-W-010-007 DN 200 PN 25 версия RA-K-2020 – 2шт.; 2. Фильтр сетчатый ДУ 250 РУ 2,5МПа – 2шт.

    Поставка: 1. Регулятор давления пилотного типа «После себя» АТОМ-ATLANT-KU-A-200-200-025-C-W-010-007 DN 200 PN 25 версия RA-K-2020 – 2шт.; 2. Фильтр сетчатый ДУ 250 РУ 2,5МПа – 2шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959656Дата и время окончания срока приема заявок Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку: 1. Регулятор давления пилотного типа «После себя» АТОМ-ATLANT-KU-A-200-200-025-C-W-010-007 DN 200 PN 25 версия RA-K-2020 – 2шт.; 2. Фильтр сетчатый ДУ 250 РУ 2,5МПа – 2шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства ПетрозаводскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008959656

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка: 1. Регулятор давления пилотного типа «После себя» АТОМ-ATLANT-KU-A-200-200-025-C-W-010-007 DN 200 PN 25 версия RA-K-2020 – 2шт.; 2. Фильтр сетчатый ДУ 250 РУ 2,5МПа – 2шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№3.pdf

    Протокол_подведения_итогов_№_3.pdf

    Конкурсная документация

    Договор поставки

    Протокол_подведения_итогов_№_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРТЭК
    Все закупки и тендеры КАРТЭК

    Юридический адрес

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4

    Почтовый адрес

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26

    Контактный телефон

    +7 8142 59-28-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    snabzhenie@cartec.net.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анохов Арсений Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку: 1. Регулятор давления пилотного типа «После себя» АТОМ-ATLANT-KU-A-200-200-025-C-W-010-007 DN 200 PN 25 версия RA-K-2020 – 2шт.; 2. Фильтр сетчатый ДУ 250 РУ 2,5МПа – 2шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 12:0031.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959656Подведение итогов не позднее Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку: 1. Регулятор давления пилотного типа «После себя» АТОМ-ATLANT-KU-A-200-200-025-C-W-010-007 DN 200 PN 25 версия RA-K-2020 – 2шт.; 2. Фильтр сетчатый ДУ 250 РУ 2,5МПа – 2шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Петрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку: 1. Регулятор давления пилотного типа «После себя» АТОМ-ATLANT-KU-A-200-200-025-C-W-010-007 DN 200 PN 25 версия RA-K-2020 – 2шт.; 2. Фильтр сетчатый ДУ 250 РУ 2,5МПа – 2шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Начальная цена

    2 085 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Регулятор давления пилотного типа «После себя» АТОМ-ATLANT-KU-A-200-200-025-C-W-010-007 DN 200 PN 25 версия RA-K-2020 - 2шт.; 2. Фильтр сетчатый ДУ 250 РУ 2,5МПа - 2шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, территория склада котельной завода «Авангард», находящейся в ведение ООО «КАРТЭК».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель выплачивает Поставщику авансовый платеж в размере 20% от Цены Договора. Авансовый платеж производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора при условии предоставления Поставщиком не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до наступления указанного срока оригинала счета на соответствующий авансовый платеж с приложением оригинала банковской гарантии возврата аванса, предусмотренной п. 12.1. Договора. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком указанных документов срок оплаты аванса увеличивается соразмерно просрочке предоставления документов. Поставщик в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса.Окончательный расчет по Договору осуществляется Покупателем после подписания Акта приема-передачи Товара и товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры. Счет на оплату должен быть выставлен Поставщиком не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи и товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КАРТЭК
    Все закупки и тендеры КАРТЭК

    Адрес местонахождения

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/617072/name/5e845387094493.72993675

    01.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/617223/name/5e848fe02ed567.06570551

    01.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/619809/name/5e8c48007920b3.67375387

    07.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014202
    Поставка элементов горячего тракта ГПА для среднего и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» в 2022 году
    Поставка элементов горячего тракта ГПА для среднего и капитального ремонта объектов ПАО...
    593431
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    42 236 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211049520
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку товара по номенклатурной группе «Арматура трубопроводная», а именно Кранов стальных для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку товара по номенклатурной...
    588728
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    6 977 036
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080643
    Поставка кранов шаровых газовых
    Поставка кранов шаровых газовых
    593533
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    6 076 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211079719
    Поставка регуляторов давления газа
    Поставка регуляторов давления газа
    593354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    895 718
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211077248
    Запрос предложений по отбору организации для поставки арматуры трубопроводной для нужд АО "Газпром газораспределение Рязанская область" (013-СМТС-01-2022)
    Запрос предложений по отбору организации для поставки арматуры трубопроводной для нужд АО...
    593019
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 203 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Маркетинговые исследования № 32211052023
    Поставка кранов шаровых стальных
    Поставка кранов шаровых стальных
    589159
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    571 280
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211075447
    Поставка задвижек газовых клиновых
    Поставка задвижек газовых клиновых
    592581
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 453 503
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32211033819
    Поставка арматуры трубопроводной
    Поставка арматуры трубопроводной
    586023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 08:59(GMT+03:00)
    2 634 777
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить