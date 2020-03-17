www.etpgpb.ru
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Номер извещения
ГП003935
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Контактный телефон
+7 812 622-04-56
Факс
+7 812 325-21-47
Адрес электронной почты
Ekaterina.Konovalova.Peterburg@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коновалова Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации запроса предложений № ЗП-2301-П(2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации запроса предложений № ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
96.01.12.233
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
96.01.12.233
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
96.01.12.233
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
96.01.12.233
Документация лота
Кол-во: 1
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
96.01.12.233
Документация лота
Кол-во: 1
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
96.01.12.233
Документация лота
Кол-во: 1
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
96.01.12.233
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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