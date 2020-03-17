Лот 3

Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.