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    Главная / Торги / Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год.

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003935

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-2301-П (2)

    Наименование закупки

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003935_second_parts_protocol_лот_5.rtf

    Документаия запроса предложений № ЗП-2301-П (2)

    ГП003935_second_parts_protocol_лот_2.rtf

    ГП003935_second_parts_protocol_лот_1.rtf

    ГП003935_second_parts_protocol_лот_3.rtf

    ГП003935_second_parts_protocol_лот_4.rtf

    ГП003935_second_parts_protocol_лот_6.rtf

    ГП003935_second_parts_protocol_лот_7.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 622-04-56

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Konovalova.Peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коновалова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №1 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Санкт-Петербурге.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации запроса предложений № ЗП-2301-П(2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений № ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений № ЗП-2301-П(2)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    96.01.12.233

    Услуги по грязеотталкивающей обработке поверхности ковров и ковровых изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634933/name/5ea2e99f0d9067.31755319

    24.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 150*300 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 150*300 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 150*300 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 150*300 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 150*300 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150см"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №2 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Республике Коми.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    96.01.12.233

    Услуги по грязеотталкивающей обработке поверхности ковров и ковровых изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634937/name/5ea2ea7a7501a0.38247133

    24.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 1,67 х 1,255 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 1,24 х 3,89 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 1,7 х 1,8 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 2,205 х 2,01 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 1,975 х 1,5 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 4,7 х 2,0 м"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №3 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Мурманске и Мурманской области.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    96.01.12.233

    Услуги по грязеотталкивающей обработке поверхности ковров и ковровых изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634943/name/5ea2ebae2cc431.20551926

    24.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 150*300 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 150*300 см"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №4 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Петрозаводске.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    96.01.12.233

    Услуги по грязеотталкивающей обработке поверхности ковров и ковровых изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634948/name/5ea2ee711d0f59.98687427

    24.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 150*300 см"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №5 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Вологде.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    96.01.12.233

    Услуги по грязеотталкивающей обработке поверхности ковров и ковровых изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634954/name/5ea2ef41db67f0.15230426

    24.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150 см"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №6 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в г. Архангельске.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    96.01.12.233

    Услуги по грязеотталкивающей обработке поверхности ковров и ковровых изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634959/name/5ea2effda8d139.30620914

    24.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150 см"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003935Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003935Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 09:0030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 09:0030.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003935Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика услуг по аренде и обслуживанию вестибюльных ковров в Дополнительных и Операционных офисах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-западный» сроком на один год. Лот №7 Аренда и обслуживание вестибюльных ковров в Архангельской обл., г. Мирный.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений ЗП-2301-П(2)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    96.01.12.233

    Услуги по грязеотталкивающей обработке поверхности ковров и ковровых изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634964/name/5ea2f079264103.25478482

    24.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 85*150 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аренда и обслуживание вестибюльного ковра. Размер - 115*200 см"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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