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Номер извещения
ГП003896
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
314/05.03.20/КО/Э Поставка мешков полипропиленовых коробчатого типа ламинированных, клише «Полиэтилен»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка мешков полипропиленовых коробчатого типа ламинированных, клише «Полиэтилен»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 15:30 GMT +313.03.2020 15:3013.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003896Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мешков полипропиленовых коробчатого типа ламинированных, клише «Полиэтилен»Салават
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 06:0016.03.2020 06:0016.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003896Дата и время вскрытия заявок Поставка мешков полипропиленовых коробчатого типа ламинированных, клише «Полиэтилен»Салават
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 12:0030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003896Подведение итогов не позднее Поставка мешков полипропиленовых коробчатого типа ламинированных, клише «Полиэтилен»Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мешков полипропиленовых коробчатого типа ламинированных, клише «Полиэтилен»
Начальная цена
830 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
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