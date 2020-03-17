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Номер извещения
32008959437
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта режущего инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-30
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
lov921@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лядова О. В.
Место рассмотрения предложений
614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта режущего инструмента .
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 21:59 GMT +317.03.2020 21:5917.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта режущего инструмента .614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 21:5917.03.2020 21:5917.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008959437Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта режущего инструмента .614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Подведение итогов не позднее
17.04.2020 15:0017.04.2020 15:0017.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959437Подведение итогов не позднее Поставка комплекта режущего инструмента .614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта режущего инструмента .
Начальная цена
271 125,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
25.73.30.220
25.73
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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