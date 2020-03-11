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    Главная / Торги / Закупка металлопродукции

    Закупка металлопродукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003893Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003893

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопродукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    05.03.2020 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_об_отзыве_заявки.pdf

    ППип_ГП003893.pdf

    Приложение №1-Заявка на участие

    Извещение

    Приложение №3-Справка об опыте работы

    Приложение №2-Свидетельство изготовителя

    Приложение №4-Форма анкеты контрагента

    Приложение №5-Договор поставки

    Приложение №6-Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРСКИЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ИСМ

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ

    Контактный телефон

    +7 812 322-88-57

    Факс

    +7 812 322-84-10

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Lebedev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедев Александр Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003893Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению / спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещению / спецификацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещению / спецификации
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИСМ
    Все закупки и тендеры ИСМ

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ

    Классификатор ОКПД2

    32.99.99.000

    Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601665/name/5e6f41761939a2.06259223

    16.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601664/name/5e6f4170b652e8.67743023

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "проволока Св.10Х16Н25М6АФ д.3"

    Кол-во: 1

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