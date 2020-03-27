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    Главная / Торги / Запрос предложений. Запасные части МТЗ.

    Запрос предложений. Запасные части МТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 12:3027.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003975Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части МТЗ.БелорецкийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003975

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП003975

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Запасные части МТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 08:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Спец-я

    ТЗ

    Док-я

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68619

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    tatyana.nemkova@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немкова Татьяна Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части МТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2020 12:30 GMT +327.03.2020 12:3027.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003975Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части МТЗ.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 12:3029.05.2020 12:3029.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003975Подведение итогов не позднее Запасные части МТЗ.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 12:3029.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003975Подведение итогов не позднее Запасные части МТЗ.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части МТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пневмогидроусилитель 11.1602410"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Главный цилиндр выключения сцепления в сборе 260-2203010-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Полуось правая 6505-2403070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Рычаг регулировочный в сборе 6510-3501136"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Кран тормозной двухсекционный 100-3514008-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Фонарь задний левый Камаз"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Фонарь задний правый Камаз"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Фара 342.3711010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Указатель поворота передний 26.3726010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Стеклоочиститель с эл.приводом в сборе 341-5205010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Тяга стеклоочистителя 6505-5205094"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Узел рычага стеклоочистителя 34.5205700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Щетка стеклоочистителя 29.5205800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Электродвигатель МЭ250-3730000УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Переключатель блокировки межосевого дифференциала П150-06.14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Переключатель стеклоочистителя П147-09.09"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Реле-прерывателя указателей поворота РС951-3726010-УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Реле блокировки стартера 2622.3747000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Реле стартера РС530-372100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Реле звукового сигнала 11.3747010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Реле сигнала торможения 11.3747010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Гайка АМ 22х1,5 6510-3101040"

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "Стартер СТ3708000-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Фара передняя 8703.11/017"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Отопитель в сборе 80-8100010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Стартер СТ 362 3708600-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Генератор 464.3701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Реле блокировки РБ-1,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Выключатель СТОП ВК-8545"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Реле поворота РС-950"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Звуковой сигнал С311Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Диск тормозной 85-3502040-01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Диск нажимной 85-3502036"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Стекло заднее 80-6708211-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Кронштейн крепления кабины правый 80-6700031Б-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Гидроцилиндр трех штоковый 145-8603023-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Насос водяной 240-1307012-А1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Ремкомплект Т-25 наконечник рулевой тяги с пальцем РК А35-25.001*РК / 041722"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Фонарь задний ФП 132-3716"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Ремкомплект ГУР РК70-340*РК 08918"

    Кол-во: 2

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