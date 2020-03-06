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Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1599 Станок универсальный токарный ЕМ 17D с интегрированным цифровым дисплеем
Начальная цена
860400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
2083 Станок токарно-винторезный 16К25
Начальная цена
146400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
2593 Станок токарно-винторезный 16К2О
Начальная цена
129600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
306 Станок токарно-винторезный ТС135М
Начальная цена
12000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
3134 Станок токарный по металлу GH-1440W-3 с УЦИ, зона обработки 355х1015 мм, 380 В, GH-1440W-3 DROT
Начальная цена
219600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
3305 станок токарно-винторезный 16К2О
Начальная цена
129600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
356 станок токарно-винторезный ТВ320
Начальная цена
13200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
40082Станок токарно-винторезный SN4ОВ
Начальная цена
129600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
40310 Станок токарно-винторезный IМ63МФ1О1
Начальная цена
78000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
40638 станок токарно-винторезный 25ОИТВМФ1
Начальная цена
156000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
831 станок токарно-винторезный 1ИС611В
Начальная цена
136800.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
5987 Универсальный токарный станок KnuTH BAsik 180 Supe
Начальная цена
610800.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1495 Станок токарный винторезный 1Е61М
Начальная цена
44400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки токарные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003917
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
40211 Станок токарный винторезный ТУМ-35
Начальная цена
78000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 15:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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