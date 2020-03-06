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    Главная / Торги / Станки токарные металлорежущие

    Станки токарные металлорежущие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003917Дата и время окончания срока приема заявок 2083 Станок токарно-винторезный 16К25Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    1599 Станок универсальный токарный ЕМ 17D с интегрированным цифровым дисплеем

    Начальная цена

    860400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    2083 Станок токарно-винторезный 16К25

    Начальная цена

    146400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    2593 Станок токарно-винторезный 16К2О

    Начальная цена

    129600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    306 Станок токарно-винторезный ТС135М

    Начальная цена

    12000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    3134 Станок токарный по металлу GH-1440W-3 с УЦИ, зона обработки 355х1015 мм, 380 В, GH-1440W-3 DROT

    Начальная цена

    219600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    3305 станок токарно-винторезный 16К2О

    Начальная цена

    129600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    356 станок токарно-винторезный ТВ320

    Начальная цена

    13200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    40082Станок токарно-винторезный SN4ОВ

    Начальная цена

    129600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    40310 Станок токарно-винторезный IМ63МФ1О1

    Начальная цена

    78000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    40638 станок токарно-винторезный 25ОИТВМФ1

    Начальная цена

    156000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    831 станок токарно-винторезный 1ИС611В

    Начальная цена

    136800.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    5987 Универсальный токарный станок KnuTH BAsik 180 Supe

    Начальная цена

    610800.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    1495 Станок токарный винторезный 1Е61М

    Начальная цена

    44400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Станки токарные металлорежущие

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003917

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    40211 Станок токарный винторезный ТУМ-35

    Начальная цена

    78000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 15:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    ГП003917_second_parts_protocol.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-2.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-4.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-3.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-5.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-6.rtf

    ГП003917_second_parts_protocol-7.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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