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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003914
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗП20-02-16 Оказание услуг по изготовлению и монтажу элементов комплексной навигации, а также матированию стеклянных перегородок и декорированию акцентных стен внутренних помещений на объекте БЦ «Аквамарин»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-85
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Однолько Константин Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1 – оказание услуг по изготовлению и монтажу элементов комплексной навигации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 11:00 GMT +319.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003914Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 – оказание услуг по изготовлению и монтажу элементов комплексной навигацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 11:0019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003914Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 – оказание услуг по изготовлению и монтажу элементов комплексной навигацииМосква
Подведение итогов не позднее
01.05.2020 18:0001.05.2020 18:0001.05.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003914Подведение итогов не позднее Лот № 1 – оказание услуг по изготовлению и монтажу элементов комплексной навигацииМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 – оказание услуг по изготовлению и монтажу элементов комплексной навигации
Начальная цена
18 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации и ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
18.12.16
Документация лота
Кол-во:
Лот № 2 – оказание услуг по матированию стеклянных перегородок и декорированию акцентных стен внутренних помещений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 11:00 GMT +319.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003914Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 – оказание услуг по матированию стеклянных перегородок и декорированию акцентных стен внутренних помещений Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 11:0019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003914Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 – оказание услуг по матированию стеклянных перегородок и декорированию акцентных стен внутренних помещений Москва
Подведение итогов не позднее
26.03.2020 18:0026.03.2020 18:0026.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003914Подведение итогов не позднее Лот № 2 – оказание услуг по матированию стеклянных перегородок и декорированию акцентных стен внутренних помещений Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 – оказание услуг по матированию стеклянных перегородок и декорированию акцентных стен внутренних помещений
Начальная цена
8 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации и ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
22.29.22
18.12.16
Документация лота
Кол-во:
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