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Номер извещения
ГП003887
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку запасных частей для ремонта ПЭД для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
Контактный телефон
+7 3466 48-88-00
Факс
+7 495 984-10-12 доб. 0
Адрес электронной почты
anzhela.makhmutova@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Махмутова Анжела Намусовна
Место рассмотрения предложений
г. Нижневартовск
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Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.03.2020 08:00 GMT +324.03.2020 08:0024.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003887Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. Нижневартовск
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 12:0013.04.2020 12:0013.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003887Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РИМЕРА-Сервис
Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис
Адрес местонахождения
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
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Документация лота
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Кол-во: 900
Кол-во: 1020
Кол-во: 480
Кол-во: 480
Кол-во: 86
Кол-во: 86
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Кол-во: 5400
Кол-во: 7150
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