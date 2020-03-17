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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008959479
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку инструмента.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.03.2020 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,
Почтовый адрес
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1
Контактный телефон
+7 4832 22-14-81
Факс
--
Адрес электронной почты
nusacheva@baz32.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марочкина Н. В.
Место рассмотрения предложений
г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку инструмента
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку инструмента
Начальная цена
240 799,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1
25.73
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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