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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку изделий электротехнических (датчики, сигнализаторы, манометры) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 г. (СКС-1773)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку изделий электротехнических (датчики, сигнализаторы, манометры) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 г. (СКС-1773)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959294Дата и время окончания срока приема заявок Изделия электротехнические (датчики, сигнализаторы, манометры)СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008959294

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1773

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку изделий электротехнических (датчики, сигнализаторы, манометры) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 г. (СКС-1773)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СКС-1773

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23 доб. 7452

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аблякимов Рустем Энверович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изделия электротехнические (датчики, сигнализаторы, манометры)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959294Подведение итогов не позднее Изделия электротехнические (датчики, сигнализаторы, манометры)Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изделия электротехнические (датчики, сигнализаторы, манометры)

    Начальная цена

    590 795,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    26.51.6

    Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель бесконтактный индуктивный ВБ2.18М.80.8.4.1.В"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 2"

    "Датчик давления ОТ-!, 0-10 бар 4,20мА, Wika 12092968"

    Кол-во: 20.0000

    "Позиция 3"

    "Датчик давления ПДТВХ-1-02"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 4"

    "Датчик температуры ДТС-075-50М"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 5"

    "Датчик уровня жидкости кондуктометрический ДС.1-1,95"

    Кол-во: 12.0000

    "Позиция 6"

    "Преобразователь вторичный цифровой Радон РИЦ 1,2-Д.0/1,6-3-Щ.20-3"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 7"

    "Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 8"

    "Сигнализатор уровня САУ М7.Е"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 9"

    "Термодатчик ТС 012 СВ3-М 50М/-50…..120"

    Кол-во: 20.0000

    "Позиция 10"

    "Терморегулятор ТР-90 (механический)"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 11"

    "Термосопротивление ТСМ"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 12"

    "Вакууметр EN837-1 от-1 до 0 бар с осевым штуцером к вакуумному насосу MV-1580V к прибору вакуумного фильтрования ПВФ-47/НБ(ПП)"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 13"

    "Манометр 0,6МПа (6кгс/см) пропановый"

    Кол-во: 12.0000

    "Позиция 14"

    "Манометр 100 мм ТМ-510Р (0-10кгс/см2)"

    Кол-во: 104.0000

    "Позиция 15"

    "Манометр ДМ2005Сг от 0 до 10 кгс/см2"

    Кол-во: 7.0000

    "Позиция 16"

    "Манометр кислородный высокого давления"

    Кол-во: 19.0000

    "Позиция 17"

    "Манометр кислородный МТП-1М с радиальным штуцером на 25 кгс/см2"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 18"

    "Манометр кислородный низкого давления"

    Кол-во: 13.0000

    "Позиция 19"

    "Манометр цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1-20-(-0.1-2.4)MPa-0,15-ЖКИ-АП"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 20"

    "Узел подачи воздуха исп.2 ТС214001"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 21"

    "Вольтампрерфазометр ПАРМА-ВАФ-А-2"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 22"

    "Вольтметр 0-500В 120х120мм, перем. ток, непоср. вкл., кл.1,5, (Э42702 / Э365-1)"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 23"

    "Вольтметр ИНС-Ф1.2.Щ3"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 24"

    "Вольтметр цифровой трехфазный напряжение до 660В прямого включения"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 25"

    "Вольтметр Э47 600В 96х96мм ИЭК (перем.ток, непоср. вкл.)"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 26"

    "Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202-Н.РР"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 27"

    "Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202-Щ1.РР"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 28"

    "Мегаометр ЭС 0202\2Г 1000 В"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 29"

    "Мегаомметр аналоговый ЭС0202/2Г (500, 1000, 2500V) до 10 000MOm"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 30"

    "Указатель правильности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению TKF-11 160-500 В"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 31"

    "Устройство защиты от импульсных перенапряжений и помех DTR 1/24/1500-L"

    Кол-во: 10.0000

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