Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата: Безналичный расчет. Постоплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара/ оказания услуг/ выполнения работ. Оказание услуг: Исполнитель оказывает услуги по организации канала связи в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора по адресам Заказчика. Исполнитель предоставляет возможность бесплатного тестирования каналов не менее чем за семь суток до даты начала коммерческого оказания услуг для обмена информацией между территориально-разнесенными сегментами сети Заказчика. После положительного тестирования Заказчик принимает канал в работу путем подписания двустороннего Акта о принятии канала в работу. Оказание услуг по предоставлению канала передачи данных для обмена информацией между территориально-разнесенными сегментами сети Заказчика осуществляется в течении 12 месяцев с даты подписания Акта о принятии канала Заказчиком в работу или до исчерпания суммы договора.