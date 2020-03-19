Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008959234 Уникальный номер закупки Номер закупки 93/2020 Наименование закупки Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова И. А. Место рассмотрения предложений 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал» Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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