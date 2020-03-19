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Номер извещения
32008959234
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
05.03.2020 14:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Ключевые слова:
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Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 11:00 GMT +319.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959234Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 11:0019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008959234Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
03.04.2020 17:0003.04.2020 17:0003.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959234Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.202003.04.2020 17:0003.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959234Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов
Начальная цена
651 787,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
39.00.12.120
39.00
Документация лота
Кол-во: 7.00000
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