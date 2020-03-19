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    Главная / Торги / Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов

    Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959234Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008959234

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    93/2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    05.03.2020 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    13-2_Протокол_№_13-2_от_31_марта_2020_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 11:00 GMT +319.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959234Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 11:0019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008959234Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 17:0003.04.2020 17:0003.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959234Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 17:0003.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959234Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов

    Начальная цена

    651 787,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится ежемесячно в течение 15 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    39.00.12.120

    Услуги по очистке поверхности воды (рек, озер и т. п.) после разлива нефти, конденсата газового и продуктов их переработки

    Классификатор ОКВЭД2

    39.00

    Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/619467/name/5e8bf150a1c800.20445196

    07.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно–спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов"

    Кол-во: 7.00000

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