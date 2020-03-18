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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме 03-35-2020 на поставку товаров по номенклатурной группе хозяйственные товары

    Запрос предложений в электронной форме 03-35-2020 на поставку товаров по номенклатурной группе хозяйственные товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 08:5918.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959455Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров ВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008959455

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-35-2020

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме 03-35-2020 на поставку товаров по номенклатурной группе хозяйственные товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения__оценки__сопоставления_и_подведения_итогов.docx

    Протокол_рассмотрения__оценки__сопоставления_и_подведения_итогов.docx

    Форма коммерческого предложения лот №1

    Извещение

    Техническое задание по лоту №1

    техническое задание по лоту №2

    Форма коммерческого предложения лот №2

    проект договора

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 227-69-96 доб. 0

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zabalueva@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забалуева Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Хозяйственные товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 08:59 GMT +318.03.2020 08:5918.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959455Дата и время окончания срока приема заявок Хозяйственные товары Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008959455Дата и время вскрытия заявок Хозяйственные товары Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 17:0019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959455Подведение итогов не позднее Хозяйственные товары Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959455Подведение итогов не позднее Хозяйственные товары Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары

    Начальная цена

    2 121 123,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    17.22

    Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    17.22

    Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608519/name/5e74a1f0272b68.13117936

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения"

    Кол-во: 25199.00000

    Лот 2

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 08:59 GMT +318.03.2020 08:5918.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959455Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008959455Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 17:0019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959455Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959455Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    50 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    17.22

    Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    17.22

    Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608536/name/5e74a2e0b5eab8.77121469

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения"

    Кол-во: 243.00000

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