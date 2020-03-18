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Номер извещения
32008959455
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме 03-35-2020 на поставку товаров по номенклатурной группе хозяйственные товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 227-69-96 доб. 0
Факс
--
Адрес электронной почты
zabalueva@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забалуева Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хозяйственные товары
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 08:59 GMT +318.03.2020 08:5918.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959455Дата и время окончания срока приема заявок Хозяйственные товары Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008959455Дата и время вскрытия заявок Хозяйственные товары Воронеж
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 17:0019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959455Подведение итогов не позднее Хозяйственные товары Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственные товары
Начальная цена
2 121 123,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
17.22
17.22
Документация лота
Кол-во: 25199.00000
Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 08:59 GMT +318.03.2020 08:5918.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959455Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008959455Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров Воронеж
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 17:0019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959455Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
50 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
17.22
17.22
Документация лота
Кол-во: 243.00000
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