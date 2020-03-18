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    Главная / Торги / Поставка :1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт.; 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт.

    Поставка :1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт.; 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959271Дата и время окончания срока приема заявок Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку:1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства ПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008959271

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка :1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт.; 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 14:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Договор поставки

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРТЭК
    Все закупки и тендеры КАРТЭК

    Юридический адрес

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4

    Почтовый адрес

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26

    Контактный телефон

    +7 8142 59-28-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    snabzhenie@cartec.net.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анохов Арсений Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку:1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 12:0003.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959271Подведение итогов не позднее Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку:1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Петрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку:1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Начальная цена

    3 426 609,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт. 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, территория склада котельной завода «Авангард», находящейся в ведение ООО «КАРТЭК»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель выплачивает Поставщику авансовый платеж в размере 20% от Цены Договора Авансовый платеж производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора при условии предоставления Поставщиком не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до наступления указанного срока оригинала счета на соответствующий авансовый платеж с приложением оригинала банковской гарантии возврата аванса, предусмотренной п. 12.1. Договора.Окончательный расчет по Договору осуществляется Покупателем после подписания Акта приема-передачи Товара и товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры. Счет на оплату должен быть выставлен Поставщиком не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи и товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КАРТЭК
    Все закупки и тендеры КАРТЭК

    Адрес местонахождения

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры"

    Кол-во: 2.00000

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