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Номер извещения
32008959271
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка :1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт.; 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.03.2020 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4
Почтовый адрес
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26
Контактный телефон
+7 8142 59-28-56
Факс
Адрес электронной почты
snabzhenie@cartec.net.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анохов Арсений Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку:1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.202003.04.2020 12:0003.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959271Подведение итогов не позднее Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку:1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Петрозаводск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку:1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ – 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Начальная цена
3 426 609,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-345,0-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт. 2. Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-630,0-К-ПО-ПЧ-54-ПВ ЭЛ.ЩИТ - 1шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, территория склада котельной завода «Авангард», находящейся в ведение ООО «КАРТЭК»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26
27.12
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
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