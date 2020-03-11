www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003898
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Термочехлы на проекты ОИ 570-571
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13
Факс
{}
Адрес электронной почты
yakovleva.av@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Анна Владимировна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Термочехлы для ОИ 570 - 571 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003898Дата и время окончания срока приема заявок Термочехлы для ОИ 570 - 571 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя.город Октябрьский
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 05:0031.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003898Подведение итогов не позднее Термочехлы для ОИ 570 - 571 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя.город Октябрьский
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Термочехлы для ОИ 570 - 571 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 28
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.