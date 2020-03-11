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    Главная / Торги / Термочехлы на проекты ОИ 570-571

    Термочехлы на проекты ОИ 570-571

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003898Дата и время окончания срока приема заявок Термочехлы для ОИ 570 - 571 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя.город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003898

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Термочехлы на проекты ОИ 570-571

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОИ 571.00.00.00.000 ОЛ.АТ1

    ОИ 570.00.00.00.000 ОЛ.АТ1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 347 292-79-13

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yakovleva.av@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Термочехлы для ОИ 570 - 571 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003898Дата и время окончания срока приема заявок Термочехлы для ОИ 570 - 571 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя.город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 05:0031.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003898Подведение итогов не позднее Термочехлы для ОИ 570 - 571 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя.город Октябрьский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003898Подведение итогов не позднее Термочехлы для ОИ 570 - 571 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя.город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Термочехлы для ОИ 570 - 571 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты 60-90 дн. срок поставки не более 30 дн.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Утепляющий пожаробезопасный чехол Расходомер-счетчик массовый Promass F300 E+H"

    Кол-во: 28

    "Позиция 2"

    "Утепляющий пожаробезопасный чехол Датчик перепада давления Метран 150CD"

    Кол-во: 28

    "Позиция 3"

    "Утепляющий пожаробезопасный чехол Датчик избыточного давления Метран 150TG"

    Кол-во: 28

    "Позиция 4"

    "Утепляющий пожаробезопасный чехолНасосный агрегат Silea"

    Кол-во: 28

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