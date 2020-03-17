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Номер извещения
32008959658
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на закупку вычислительной техники, мониторов и комплектующих для вычислительной техники для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.03.2020 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1149
Факс
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Адрес электронной почты
PGPronin@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пронин П. Г.
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка вычислительной техники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка вычислительной техники
Начальная цена
169 289,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Извещением и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Заводское шоссе д. 19, стр.69 или Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал Ф, КПП №8 (по согласованию с Заказчиком)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
26.20.11.110
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.00000
Закупка вычислительной техники и мониторов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка вычислительной техники и мониторов
Начальная цена
486 732,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Извещением и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Заводское шоссе д. 19, стр.69 или Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал Ф, КПП №8 (по согласованию с Заказчиком)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
26.20.1
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 8.00000
Закупка комплектующих для вычислительной техники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплектующих для вычислительной техники
Начальная цена
160 345,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Извещением и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Заводское шоссе д. 19, стр.69 или Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал Ф, КПП №8 (по согласованию с Заказчиком)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
26.20.40
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20.00000
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