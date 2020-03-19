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    Главная / Торги / Поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты для нужд ПАО "РКК "Энергия"

    Поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты для нужд ПАО "РКК "Энергия"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003884Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты.КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003884

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    171-3/6 от «05» марта 2020 г.

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты для нужд ПАО "РКК "Энергия"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен (за единицу)

    Дата публикации

    05.03.2020 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_из_протокола_заочного_заседания_ТК_№17_1-Спецодежда.pdf

    Отборочная документация

    Техническое задание

    Проект договора

    Уведомление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-66-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    olga.zaharova4@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 10:00 GMT +319.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003884Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты.Королев

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003884Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты.Королев

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 10:0030.04.2020 10:0030.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003884Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты.Королев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 10:0030.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003884Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты.Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты.

    Начальная цена

    11 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Раздел 5 «Техническая часть»).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070 Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к порядку и условиям платежей установлены в проекте договора (раздел 4 «Проект Договора»).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.190

    Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622937/name/5e905c79a8e5c4.21138253

    10.04.2020

    Отборочная документация

    26.03.2020

    Техническое задание

    26.03.2020

    Проект договора

    26.03.2020

    Уведомление

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты."

    Кол-во: 1

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