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    Главная / Торги / Вентиляция и кондиционирование пом. F=52м2 в цехе №74 в осях 4-5/Б (инв.№000000011)

    Вентиляция и кондиционирование пом. F=52м2 в цехе №74 в осях 4-5/Б (инв.№000000011)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003879Дата и время окончания срока приема заявок Вентиляция и кондиционирование пом. F=52м2 в цехе №74 в осях 4-5/Б (инв.№000000011)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003879

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Вентиляция и кондиционирование пом. F=52м2 в цехе №74 в осях 4-5/Б (инв.№000000011)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Справка об опыте работы

    Техническое задание

    ГП003879_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-33-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofiya.Prokopyeva@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопьева София Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вентиляция и кондиционирование пом. F=52м2 в цехе №74 в осях 4-5/Б (инв.№000000011)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 15:00 GMT +320.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003879Дата и время окончания срока приема заявок Вентиляция и кондиционирование пом. F=52м2 в цехе №74 в осях 4-5/Б (инв.№000000011)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 15:0020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003879Дата и время вскрытия заявок Вентиляция и кондиционирование пом. F=52м2 в цехе №74 в осях 4-5/Б (инв.№000000011)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2020 11:0021.05.2020 11:0021.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003879Подведение итогов не позднее Вентиляция и кондиционирование пом. F=52м2 в цехе №74 в осях 4-5/Б (инв.№000000011)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202021.05.2020 11:0021.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003879Подведение итогов не позднее Вентиляция и кондиционирование пом. F=52м2 в цехе №74 в осях 4-5/Б (инв.№000000011)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вентиляция и кондиционирование пом. F=52м2 в цехе №74 в осях 4-5/Б (инв.№000000011)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчёт осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.190

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719020/name/5f4372cad25160.07090786

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентиляция и кондиционирование пом. F=52м2 в цехе №74 в осях 4-5/Б (инв.№000000011)"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    04.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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