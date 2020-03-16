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Номер извещения
ГП003880
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сетки 12Х18Н10Т П160 для нужд «КБхиммаш им. А. М. Исаева»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.03.2020 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 499 429-03-17
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
popova.ea@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвиненко Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетки 12Х18Н10Т П160 для нужд «КБхиммаш им. А. М. Исаева»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003880Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетки 12Х18Н10Т П160 для нужд «КБхиммаш им. А. М. Исаева»г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003880Дата и время вскрытия заявок Поставка сетки 12Х18Н10Т П160 для нужд «КБхиммаш им. А. М. Исаева»г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетки 12Х18Н10Т П160 для нужд «КБхиммаш им. А. М. Исаева»
Начальная цена
32 200,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д. 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
25.93.13.112
25.93
Документация лота
Кол-во: 6
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