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Номер извещения
ГП003883
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
dsuhinin@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухинин Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 23:00 GMT +317.03.2020 23:0017.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003883Дата и время окончания срока приема заявок Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"Москва
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 23:0031.03.2020 23:0031.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003883Подведение итогов не позднее Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Контейнерами: ст. Абакан, Красноярской ж/д, Код станции - 888004 Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
28.29.31.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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