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    Главная / Торги / Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"

    Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 23:0017.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003883Дата и время окончания срока приема заявок Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Технические характеристики (таблица)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 23:00 GMT +317.03.2020 23:0017.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003883Дата и время окончания срока приема заявок Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 23:0031.03.2020 23:0031.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003883Подведение итогов не позднее Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 23:0031.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003883Подведение итогов не позднее Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог для АО "УК "Разрез Степной"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Контейнерами: ст. Абакан, Красноярской ж/д, Код станции - 888004 Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней от даты поставки Обязательно: Заполнить файл "Технические характеристики (таблица)" К тендеру прилагается файл с техническими характеристиками в формате Excel. Необходимо заполнить данный файл по каждому пункту. Данный файл в формате Excel необходимо отправить в наш адрес по электронной почте: osharifyanova@ruscoal.ru или dsuhinin@ruscoal.ru Без заполненного файла коммерческие предложения приниматься не будут!
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    28.29.31.110

    Оборудование весовое промышленное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Весы автомобильные (Согласно ТЗ) или аналог"

    Кол-во: 1

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