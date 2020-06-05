Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2020 10:0005.06.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959142Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008959142

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/П/0550018/ПРУренгой/КО/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.03.2020 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_0550018_КО.pdf

    ДКО_0550018__от_14.05.2020.rar

    Извещение_0550018_от_14.05.2020.docx

    Письмо_участникам_от_14.05.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.stabrovskaya@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стабровская Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202011.06.2020 14:0011.06.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959142Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Начальная цена

    65 362 038,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Классификатор ОКПД2

    24.20.12.130

    Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.1

    Производство бесшовных труб и пустотелых профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/665853/name/5ee72effd8c579.75111176

    15.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба насосно-компрессорная 60×5мм гладкая высокогерметичная НКМ Диаметр - 60мм, тол. стенки - 5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 2"

    "Труба насосно-компрессорная 60×5мм гладкая высокогерметичная НКМ Диаметр - 60мм, тол. стенки - 5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001"

    Кол-во: 24.00000

    "Позиция 3"

    "Труба насосно-компрессорная 60×5мм гладкая высокогерметичная НКМ Диаметр - 60мм, тол. стенки - 5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001 "

    Кол-во: 14.00000

    "Позиция 4"

    "Труба насосно-компрессорная 73×5,5мм гладкая высокогерметичная (НКМ) Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 5"

    "Труба насосно-компрессорная 73×5,5мм гладкая высокогерметичная (НКМ) Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001 "

    Кол-во: 13.00000

    "Позиция 6"

    "Труба насосно-компрессорная 73×5,5мм гладкая высокогерметичная (НКМ) Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001 "

    Кол-во: 61.00000

    "Позиция 7"

    "Труба насосно-компрессорная 73×5,5мм гладкая высокогерметичная (НКМ) Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001 "

    Кол-во: 126.00000

    "Позиция 8"

    "Труба НКТ 73х5,5-Л Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, гр. прочности Л, треугольная резьба ГОСТ 633-80 "

    Кол-во: 70.00000

    "Позиция 9"

    "Труба НКТ 73х5,5-Л Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, гр. прочности Лхл, треугольная резьба ТУ 14-161-195-2001 "

    Кол-во: 37.00000

    "Позиция 10"

    "Труба НКТ 73х5,5-Л Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, гр. прочности Лхл, треугольная резьба ТУ 14-161-195-2001 "

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 11"

    "Труба НКТ 73х5,5-Л Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, гр. прочности Лхл, треугольная резьба ТУ 14-161-195-2001 "

    Кол-во: 17.00000

    "Позиция 12"

    "Труба НКТ 73х5,5-Л Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, гр. прочности Лхл, треугольная резьба ТУ 14-161-195-2001 "

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 13"

    "Труба 73Т-95-58 ТТ-73×5,5 группа прочности Е, длина трубы 9,20-10м, высадка комбинированная, резьба З-86 ТУ 1324-138-00147016-02 "

    Кол-во: 65.00000

    "Позиция 14"

    "Труба насосно-компрессорая 89×6,5мм Диаметр - 89мм, тол. стенки - 6,5мм, резьба - треугольная, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-161-195-2001 "

    Кол-во: 52.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить