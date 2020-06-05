Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

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Требования к документации

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба насосно-компрессорная 60×5мм гладкая высокогерметичная НКМ Диаметр - 60мм, тол. стенки - 5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001" Кол-во: 4.00000

"Позиция 2" "Труба насосно-компрессорная 60×5мм гладкая высокогерметичная НКМ Диаметр - 60мм, тол. стенки - 5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001" Кол-во: 24.00000

"Позиция 3" "Труба насосно-компрессорная 60×5мм гладкая высокогерметичная НКМ Диаметр - 60мм, тол. стенки - 5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001 " Кол-во: 14.00000

"Позиция 4" "Труба насосно-компрессорная 73×5,5мм гладкая высокогерметичная (НКМ) Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001" Кол-во: 40.00000

"Позиция 5" "Труба насосно-компрессорная 73×5,5мм гладкая высокогерметичная (НКМ) Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001 " Кол-во: 13.00000

"Позиция 6" "Труба насосно-компрессорная 73×5,5мм гладкая высокогерметичная (НКМ) Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001 " Кол-во: 61.00000

"Позиция 7" "Труба насосно-компрессорная 73×5,5мм гладкая высокогерметичная (НКМ) Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, резьба - НКМ, гр. прочности Лхл, тип исполнения А ТУ 14-3Р-31-2005, ТУ 14-161-195-2001 " Кол-во: 126.00000

"Позиция 8" "Труба НКТ 73х5,5-Л Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, гр. прочности Л, треугольная резьба ГОСТ 633-80 " Кол-во: 70.00000

"Позиция 9" "Труба НКТ 73х5,5-Л Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, гр. прочности Лхл, треугольная резьба ТУ 14-161-195-2001 " Кол-во: 37.00000

"Позиция 10" "Труба НКТ 73х5,5-Л Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, гр. прочности Лхл, треугольная резьба ТУ 14-161-195-2001 " Кол-во: 5.00000

"Позиция 11" "Труба НКТ 73х5,5-Л Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, гр. прочности Лхл, треугольная резьба ТУ 14-161-195-2001 " Кол-во: 17.00000

"Позиция 12" "Труба НКТ 73х5,5-Л Диаметр - 73мм, тол. стенки - 5,5мм, гр. прочности Лхл, треугольная резьба ТУ 14-161-195-2001 " Кол-во: 40.00000

"Позиция 13" "Труба 73Т-95-58 ТТ-73×5,5 группа прочности Е, длина трубы 9,20-10м, высадка комбинированная, резьба З-86 ТУ 1324-138-00147016-02 " Кол-во: 65.00000