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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения водозабора на р. Бешенка инв. №200000069 «Ограждение запретной зоны, пос. Красная поляна»

    Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения водозабора на р. Бешенка инв. №200000069 «Ограждение запретной зоны, пос. Красная поляна»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959057Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения водозабора на р. Бешенка инв. №200000069 «Ограждение запретной зоны, пос. Красная поляна»Краснодарский край г. Сочи, ул. Гагарина, 73Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008959057

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения водозабора на р. Бешенка инв. №200000069 «Ограждение запретной зоны, пос. Красная поляна»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 14:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоги.pdf

    Закупочная_документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Почтовый адрес

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Контактный телефон

    +7 8622 54-88-91

    Факс

    +7 8622 54-88-50

    Адрес электронной почты

    torgi@svdk.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Шульга Олеся Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодарский край г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения водозабора на р. Бешенка инв. №200000069 «Ограждение запретной зоны, пос. Красная поляна»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 23:5923.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959057Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения водозабора на р. Бешенка инв. №200000069 «Ограждение запретной зоны, пос. Красная поляна»Краснодарский край г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения водозабора на р. Бешенка инв. №200000069 «Ограждение запретной зоны, пос. Красная поляна»

    Начальная цена

    1 370 812,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Классификатор ОКПД2

    43.29.12.110

    Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610138/name/5e78a2780811f7.67959549

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Регион:
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