www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008959057
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения водозабора на р. Бешенка инв. №200000069 «Ограждение запретной зоны, пос. Красная поляна»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.03.2020 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Почтовый адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Контактный телефон
+7 8622 54-88-91
Факс
+7 8622 54-88-50
Адрес электронной почты
torgi@svdk.su
Ф.И.О. контактного лица
Шульга Олеся Викторовна
Место рассмотрения предложений
Краснодарский край г. Сочи, ул. Гагарина, 73
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения водозабора на р. Бешенка инв. №200000069 «Ограждение запретной зоны, пос. Красная поляна»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.03.202023.03.2020 23:5923.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959057Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения водозабора на р. Бешенка инв. №200000069 «Ограждение запретной зоны, пос. Красная поляна»Краснодарский край г. Сочи, ул. Гагарина, 73
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту периметрального ограждения водозабора на р. Бешенка инв. №200000069 «Ограждение запретной зоны, пос. Красная поляна»
Начальная цена
1 370 812,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
43.29.12.110
43.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.