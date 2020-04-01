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Номер извещения
32008959049
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
05.03.2020 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Почтовый адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Контактный телефон
+7 4752 70-07-00 доб. 1903
Факс
--
Адрес электронной почты
StarostinaIV@tamcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Старостина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тамбов
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Разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2020 10:00 GMT +301.04.2020 10:0001.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959049Дата и время окончания срока приема заявок разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»Тамбов
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2020 10:00GMT +301.04.2020 10:0001.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008959049Дата и время вскрытия заявок разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»Тамбов
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.04.202010.04.2020 17:0010.04.2020 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008959049Дата окончания срока рассмотрения заявок разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»Тамбов
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 23:0010.04.2020 23:0010.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959049Подведение итогов не позднее разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»Тамбов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»
Начальная цена
1 099 677,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ТамбовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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