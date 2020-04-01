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    Главная / Торги / Разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»

    Разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2020 10:0001.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959049Дата и время окончания срока приема заявок разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»ТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008959049

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ТКС-К-022-20

    Наименование закупки

    Разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    05.03.2020 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обновленная_КД.7z

    Протокол_ТКС-К-022-20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Юридический адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Почтовый адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Контактный телефон

    +7 4752 70-07-00 доб. 1903

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    StarostinaIV@tamcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Старостина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2020 10:00 GMT +301.04.2020 10:0001.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959049Дата и время окончания срока приема заявок разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»Тамбов

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2020 10:00GMT +301.04.2020 10:0001.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008959049Дата и время вскрытия заявок разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»Тамбов

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.04.202010.04.2020 17:0010.04.2020 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008959049Дата окончания срока рассмотрения заявок разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»Тамбов

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 23:0010.04.2020 23:0010.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959049Подведение итогов не позднее разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»Тамбов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 23:0010.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959049Подведение итогов не позднее разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»Тамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция магистрального коллектора от перекрестка ул. Гастелло ул. Сенько до ж.д. моста»

    Начальная цена

    1 099 677,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ТамбовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/620002/name/5e8c6680d8d8d9.23457217

    07.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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