Предмет договора

Здание (Нежилое здание, Комплекс), общей площадью 653,5 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 58:16:0100207:58, расположенное по адресу: Пензенская область, Лунинский р-н, рп. Лунино, ул. Ломоносова, д. 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Здание расположено на земельном участке общей площадью 4172 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, кадастровый номер: 58:16:0100207:21, с адресными ориентирами, расположенного по адресу: Пензенская область, Лунинский р-н, рп. Лунино, ул. Ломоносова, д. 1. Земельный участок предоставлен муниципальным образованием Лунинский район Пензенской области в пользование ПОУ СТЦ Лунинского района РО ДОСААФ России Пензенской области по договору аренды земельного участка от 07.09.2006 № 26 на срок 49 (сорок девять) лет, о чем в ЕГРН 26.09.2006 сделана запись регистрации № 58-58-05/004/2006-650