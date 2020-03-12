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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пензенская область, Лунинский р-н, рп. Лунино, ул. Ломоносова, д. 1.
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Пензенская область, Лунинский р-н, рп. Лунино, ул. Ломоносова, д. 1
Номер извещения
ГП003874
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (Нежилое здание, Комплекс), общей площадью 653,5 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 58:16:0100207:58, расположенное по адресу: Пензенская область, Лунинский р-н, рп. Лунино, ул. Ломоносова, д. 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Здание расположено на земельном участке общей площадью 4172 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, кадастровый номер: 58:16:0100207:21, с адресными ориентирами, расположенного по адресу: Пензенская область, Лунинский р-н, рп. Лунино, ул. Ломоносова, д. 1. Земельный участок предоставлен муниципальным образованием Лунинский район Пензенской области в пользование ПОУ СТЦ Лунинского района РО ДОСААФ России Пензенской области по договору аренды земельного участка от 07.09.2006 № 26 на срок 49 (сорок девять) лет, о чем в ЕГРН 26.09.2006 сделана запись регистрации № 58-58-05/004/2006-650
Начальная цена
2179200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 14:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.03.2020 18:00
Дата и время проведения
16.03.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации о проведении аукциона
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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