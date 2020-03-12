www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
аукцион на повышение в электронной формена право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Белгородская обл., р-н Корочанский, г. Короча, ул. Красная Площадь, д. 28
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Белгородская обл., р-н Корочанский, г. Короча, ул. Красная Площадь, д. 28
Номер извещения
ГП003869
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
нежилое помещение, общей площадью 270,6 кв. м, назначение: нежилое, этаж № 1, подвал № 2, кадастровый номер: 31:09:0901010:83 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 07.06.2019 сделана запись регистрации № 31:09:0901010:83-31/016/2019-1. Объект недвижимого имущества расположен наземельном участке общей площадью 1519 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли социального обеспечения физической культуры и спорта (для служебного пользования), кадастровый номер: 31:09:0901010:82 (далее – Земельный участок). Земельный участок принадлежит на праве собственности ПОУ «Алексеевская СТШ РО ДОСААФ России Белгородской области», о чем в ЕГРН 07.06.2019 сделана запись регистрации № 31:09:0901010:82-31/016/2019-1
Начальная цена
2240300.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 14:13 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.03.2020 18:00
Дата и время проведения
16.03.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации о проведении аукциона
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.