аукцион на повышение в электронной формена право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Белгородская обл., р-н Корочанский, г. Короча, ул. Красная Площадь, д. 28

Предмет договора

нежилое помещение, общей площадью 270,6 кв. м, назначение: нежилое, этаж № 1, подвал № 2, кадастровый номер: 31:09:0901010:83 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 07.06.2019 сделана запись регистрации № 31:09:0901010:83-31/016/2019-1. Объект недвижимого имущества расположен наземельном участке общей площадью 1519 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли социального обеспечения физической культуры и спорта (для служебного пользования), кадастровый номер: 31:09:0901010:82 (далее – Земельный участок). Земельный участок принадлежит на праве собственности ПОУ «Алексеевская СТШ РО ДОСААФ России Белгородской области», о чем в ЕГРН 07.06.2019 сделана запись регистрации № 31:09:0901010:82-31/016/2019-1