Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008959065 Уникальный номер закупки Номер закупки 0122 Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Юридический адрес 160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А, Почтовый адрес г. Вологда, ул. Саммера 4а Контактный телефон +7 8172 57-21-89 Факс +7 8172 57-21-71 Адрес электронной почты KotovAJ@voloblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Снятков Дмитрий Владимирович Место рассмотрения предложений Вологда Закупки и тендеры Вологодская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru