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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008960098
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме 03-40-2020 по отбору организаций для оказания консультационных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 276-99-60
Факс
--
Адрес электронной почты
fedorova@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фёдорова Ольга Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги консультационные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 09:00 GMT +318.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960098Дата и время окончания срока приема заявок Услуги консультационныеВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960098Дата и время вскрытия заявок Услуги консультационныеВоронеж
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960098Подведение итогов не позднее Услуги консультационныеВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги консультационные
Начальная цена
1 008 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие С Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие С ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
69.20
69.20
Документация лота
Кол-во:
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