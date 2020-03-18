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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме 03-40-2020 по отбору организаций для оказания консультационных услуг

    Запрос предложений в электронной форме 03-40-2020 по отбору организаций для оказания консультационных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960098Дата и время окончания срока приема заявок Услуги консультационныеВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008960098

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме 03-40-2020 по отбору организаций для оказания консультационных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№2_оценка__сопоставление_и_подведение_итогов.docx

    Протокол_№2_оценка__сопоставление_и_подведение_итогов_ред.docx

    Документация

    Проект договора

    Извещение

    ТЗ

    Форма КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 276-99-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    fedorova@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фёдорова Ольга Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги консультационные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 09:00 GMT +318.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960098Дата и время окончания срока приема заявок Услуги консультационныеВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960098Дата и время вскрытия заявок Услуги консультационныеВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960098Подведение итогов не позднее Услуги консультационныеВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960098Подведение итогов не позднее Услуги консультационныеВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги консультационные

    Начальная цена

    1 008 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие С Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие С ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие С Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    69.20

    Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    Классификатор ОКВЭД2

    69.20

    Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606965/name/5e73492c3b7365.86110797

    19.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611604/name/5e7a09ee6a5fd4.41774389

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию"

    Кол-во:

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