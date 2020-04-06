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Номер извещения
32008959029
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобилей Лот 1: Автомобиль Мерседес-Бенц Спринтер на шасси 311CDI (грузовой фургон), 2019-2020 г.в. Лот 2: Автомобиль Мерседес-Бенц Вито 111CDI (грузопассажирский фургон), 2019-2020 г.в.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
05.03.2020 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 27526
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврентьева Александра Ниловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.04.2020 08:00 GMT +306.04.2020 08:0006.04.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959029Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургонМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.04.2020 11:0008.04.2020 11:0008.04.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008959029Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургонМосква
Дата и время проведения
10.04.2020 10:0010.04.2020 10:0010.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008959029Дата и время проведения ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургонМосква
Подведение итогов не позднее
15.04.2020 11:0015.04.2020 11:0015.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959029Подведение итогов не позднее ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургонМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургон
Начальная цена
6 285 818,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
31 429,09 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
29.10.23.000
45.11
Документация лота
Кол-во: 2.00000
ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирский
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.04.2020 08:00 GMT +306.04.2020 08:0006.04.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959029Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирскийМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.04.2020 11:0008.04.2020 11:0008.04.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008959029Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирскийМосква
Дата и время проведения
10.04.2020 10:0010.04.2020 10:0010.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008959029Дата и время проведения ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирскийМосква
Подведение итогов не позднее
15.04.2020 11:0015.04.2020 11:0015.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959029Подведение итогов не позднее ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирскийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирский
Начальная цена
3 245 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
29.10.23.000
45.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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