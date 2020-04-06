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    Главная / Торги / Поставка автомобилей Лот 1: Автомобиль Мерседес-Бенц Спринтер на шасси 311CDI (грузовой фургон), 2019-2020 г.в. Лот 2: Автомобиль Мерседес-Бенц Вито 111CDI (грузопассажирский фургон), 2019-2020 г.в.

    Поставка автомобилей Лот 1: Автомобиль Мерседес-Бенц Спринтер на шасси 311CDI (грузовой фургон), 2019-2020 г.в. Лот 2: Автомобиль Мерседес-Бенц Вито 111CDI (грузопассажирский фургон), 2019-2020 г.в.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 08:0006.04.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959029Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургонМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008959029

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобилей Лот 1: Автомобиль Мерседес-Бенц Спринтер на шасси 311CDI (грузовой фургон), 2019-2020 г.в. Лот 2: Автомобиль Мерседес-Бенц Вито 111CDI (грузопассажирский фургон), 2019-2020 г.в.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    05.03.2020 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукцион_для_всех_спринтер__вито_нов.docx

    Решение_о_продлении_закупки.pdf

    Решение_о_продлении_2.pdf

    Протокол_188_РКЗ_15.04.2020_2ч_+итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27526

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврентьева Александра Ниловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургон

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.04.2020 08:00 GMT +306.04.2020 08:0006.04.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959029Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургонМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.04.2020 11:0008.04.2020 11:0008.04.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008959029Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургонМосква

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:0010.04.2020 10:0010.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008959029Дата и время проведения ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургонМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2020 11:0015.04.2020 11:0015.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959029Подведение итогов не позднее ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургонМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 11:0015.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959029Подведение итогов не позднее ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургонМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 1 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Спринтер 311CDI в комплектации грузовой фургон

    Начальная цена

    6 285 818,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    31 429,09 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    31 429,09

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    29.10.23.000

    Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые

    Классификатор ОКВЭД2

    45.11

    Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/626718/name/5e97e357259582.00273410

    16.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности"

    Кол-во: 2.00000

    Лот 2

    ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.04.2020 08:00 GMT +306.04.2020 08:0006.04.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959029Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирскийМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.04.2020 11:0008.04.2020 11:0008.04.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008959029Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирскийМосква

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:0010.04.2020 10:0010.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008959029Дата и время проведения ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирскийМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2020 11:0015.04.2020 11:0015.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959029Подведение итогов не позднее ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирскийМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 11:0015.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959029Подведение итогов не позднее ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирскийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 2 - Поставка автомобиля Мерседес-Бенц Вита, в комплектации грузопассажирский

    Начальная цена

    3 245 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    29.10.23.000

    Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые

    Классификатор ОКВЭД2

    45.11

    Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности"

    Кол-во: 1.00000

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