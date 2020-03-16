Открытый отбор организации, способной на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для нужд филиала «Тюмень» «Газпромнефть–Снабжение» в 2020-2021гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП003865 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0007001-338-2020 Наименование закупки Открытый отбор организации, способной на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для нужд филиала «Тюмень» «Газпромнефть–Снабжение» в 2020-2021гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение

Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение Юридический адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 8263 Адрес электронной почты gzu_pds.TMN@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Кузьмина Олеся Геннадьевна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Услуги по организации питания Дата и время окончания срока приема заявок 16.03.2020 12:45 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП003865 Дата и время окончания срока приема заявок услуги по организации питания Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Услуги по организации питания Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт