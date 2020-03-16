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    Главная / Торги / Открытый отбор организации, способной на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для нужд филиала «Тюмень» «Газпромнефть–Снабжение» в 2020-2021гг.

    Открытый отбор организации, способной на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для нужд филиала «Тюмень» «Газпромнефть–Снабжение» в 2020-2021гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 12:4516.03.2020 12:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003865Дата и время окончания срока приема заявок услуги по организации питанияТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП003865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0007001-338-2020

    Наименование закупки

    Открытый отбор организации, способной на оказание услуг по организации питания на производственной базе «Полярная» для нужд филиала «Тюмень» «Газпромнефть–Снабжение» в 2020-2021гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.03.2020 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 8263

    Адрес электронной почты

    gzu_pds.TMN@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмина Олеся Геннадьевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по организации питания

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 12:45 GMT +316.03.2020 12:4516.03.2020 12:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003865Дата и время окончания срока приема заявок услуги по организации питанияТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Услуги по организации питания

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