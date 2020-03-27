Предмет договора

- Здание Класса ЛПЗ ТО, назначение: нежилое, общей площадью 406,6 кв. м, Литер: Б, кадастровый номер: 38:33:010140:236; - Здание Общежития, назначение: нежилое, общей площадью 942,7 кв. м, этажность: 2, Литер: А1, кадастровый номер: 38:33:010140:245; - Здание Учебного корпуса и подвального помещения, назначение: нежилое, общей площадью 1163,5 кв. м, этажность: 3, в т.ч. подземных: 1, Литер: А, а1, кадастровый номер: 38:33:010140:1403 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 6076 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения автошколы, кадастровый номер: 38:33:010193:918 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен по договору аренды земельного участка от 20.12.2011 сроком на 49 (сорок девять) лет.