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Номер извещения
32008958861
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
05.03.2020 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Почтовый адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Контактный телефон
+7 495 259-06-10
Факс
+7 495 259-06-11
Адрес электронной почты
a.panachev@gesturbo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паначёв Артём Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 10:00 GMT +319.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958861Дата и время окончания срока приема заявок Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008958861Дата и время вскрытия заявок Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»Москва
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 10:0024.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958861Подведение итогов не позднее Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»
Начальная цена
173 017 242,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Закупочной Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями Закупочной ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
26.51.82.190
26.51
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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