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    Главная / Торги / Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»

    Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958861Дата и время окончания срока приема заявок Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008958861

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20-МИ-ГЭС-МТР-0034

    Наименование закупки

    Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.03.2020 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация МИ__0034

    Участникам_изменения.doc

    Протокол_20-МИ-ГЭС-МТР-0034_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газэнергосервис"
    Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"

    Юридический адрес

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Почтовый адрес

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Контактный телефон

    +7 495 259-06-10

    Факс

    +7 495 259-06-11

    Адрес электронной почты

    a.panachev@gesturbo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паначёв Артём Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 10:00 GMT +319.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958861Дата и время окончания срока приема заявок Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008958861Дата и время вскрытия заявок Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 10:0024.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958861Подведение итогов не позднее Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958861Подведение итогов не позднее Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка заготовок и комплектующих для последующей сборки пакетов направляющих лопаток и комплектов облопачивания для нужд АО «Газэнергосервис»

    Начальная цена

    173 017 242,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями Закупочной Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Закупочной ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Закупочной Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газэнергосервис"
    Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"

    Адрес местонахождения

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611201/name/5e79e2425d80a6.18288770

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1.00000

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