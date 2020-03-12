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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Степная, д.137
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Степная, д.137
Номер извещения
ГП003862
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здания (Нежилое здание, Здание), общей площадью 1521, 1 кв. м, назначение: нежилое, этажность: 2, кадастровый номер: 64:50:010411:681 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности. Функциональное назначение помещений – административные площади. Здание расположено на земельном участке общей площадью 1675 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: среднее и высшее профессиональное образование, кадастровый номер: 64:50:010411:32 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Комитетом по земельным ресурсам администрации Энгельсскогомуниципального района в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 28.03.2019 № 12877/1 на срок 49 (сорок девять) лет/
Начальная цена
10245810.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 14:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.03.2020 12:00
Дата и время проведения
13.03.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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