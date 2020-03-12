Предмет договора

здания (Нежилое здание, Здание), общей площадью 1521, 1 кв. м, назначение: нежилое, этажность: 2, кадастровый номер: 64:50:010411:681 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности. Функциональное назначение помещений – административные площади. Здание расположено на земельном участке общей площадью 1675 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: среднее и высшее профессиональное образование, кадастровый номер: 64:50:010411:32 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Комитетом по земельным ресурсам администрации Энгельсскогомуниципального района в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 28.03.2019 № 12877/1 на срок 49 (сорок девять) лет/