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    Главная / Торги / Синтофлекс 41

    Синтофлекс 41

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 07:0013.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958840Дата и время окончания срока приема заявок Синтофлекс 41456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008958840

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Синтофлекс 41

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_10_Синтофлекс_ЗК_2з_СМП_итоги.docx

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 35167 2-56-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЖИЛИНА ТАИСИЯ ОЛЕГОВНА

    Место рассмотрения предложений

    456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Синтофлекс 41

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958840Подведение итогов не позднее Синтофлекс 41456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Синтофлекс 41

    Начальная цена

    176 503,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    17.29.19.190

    Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    17.29

    Производство прочих изделий из бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607536/name/5e7435e4a3eb99.82475710

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих изделий из бумаги и картона"

    Кол-во: 300.00000

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    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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