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    Главная / Торги / продажа движимого имущества посредством публичного предложения

    продажа движимого имущества посредством публичного предложения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2020 16:0001.04.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003875Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЕК-12-00, 2009 года выпуска, цвет кузова (кабины, прицепа) серо-оранжевый, регистрационный знак ЕА 3757 05, паспорт Экскаватора ЕК-12-00 16 ВЕ 536383 от 17.12.2009г.с КасумкентПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    продажа движимого имущества посредством публичного предложения

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Место нахождения имущества: 368761, Республика Дагестан, С.Стальский район, с.Касумкент, ул. Ленина №30.

    Номер извещения

    ГП003875

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Муниципальное бюджетное учреждение Управление муниципального имущества и землепользования администрации муниципального района Сулейман-Стальский район

    Предмет договора

    Экскаватор ЕК-12-00, 2009 года выпуска, цвет кузова (кабины, прицепа) серо-оранжевый, регистрационный знак ЕА 3757 05, паспорт Экскаватора ЕК-12-00 16 ВЕ 536383 от 17.12.2009г.

    Начальная цена

    300000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    60000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 14:23 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 14:00

    Дата и время проведения

    08.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    протокол_по_эксковатору.pdf

    извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Экскаватор ЕК-12-00, 2009 года выпуска, цвет кузова (кабины, прицепа) серо-оранжевый, регистрационный знак ЕА 3757 05, паспорт Экскаватора ЕК-12-00 16 ВЕ 536383 от 17.12.2009г.

    Форма собственности имущества

    Муниципальная (региональная)

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    60000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Муниципальное бюджетное учреждение Управление муниципального имущества и землепользования администрации муниципального района Сулейман-Стальский район

    Юридический адрес

    368760, Российская Федерация, Республика Дагестан, с Касумкент, Касумкент, Ленина, 36

    Контактный телефон

    +7 938 200-90-10 доб. 10

    Адрес электронной почты

    zem.kom3@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гасанов Назир Абдурахманович

    Место рассмотрения предложений

    с Касумкент

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гасанов Назир Абдурахманович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zem.kom3@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 938 200-90-10 доб. 10

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    368760, Российская Федерация, Республика Дагестан, с Касумкент, Касумкент, Ленина, 36

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокий размер платы за единицу имущества.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    2.1. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 2.2. В установленный в извещении и документации срок предоставить:

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    на момент оценки Экскаватор ЕК-12-00 находится в "плохом" техническом состоянии. Требуется технический кузовной ремонт, ремонт двигателя, КПП, ходовой части.

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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