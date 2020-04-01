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Наименование процедуры
продажа движимого имущества посредством публичного предложения
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Место нахождения имущества: 368761, Республика Дагестан, С.Стальский район, с.Касумкент, ул. Ленина №30.
Номер извещения
ГП003875
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Муниципальное бюджетное учреждение Управление муниципального имущества и землепользования администрации муниципального района Сулейман-Стальский район
Предмет договора
Экскаватор ЕК-12-00, 2009 года выпуска, цвет кузова (кабины, прицепа) серо-оранжевый, регистрационный знак ЕА 3757 05, паспорт Экскаватора ЕК-12-00 16 ВЕ 536383 от 17.12.2009г.
Начальная цена
300000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
60000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 14:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 14:00
Дата и время проведения
08.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Экскаватор ЕК-12-00, 2009 года выпуска, цвет кузова (кабины, прицепа) серо-оранжевый, регистрационный знак ЕА 3757 05, паспорт Экскаватора ЕК-12-00 16 ВЕ 536383 от 17.12.2009г.
Форма собственности имущества
Муниципальная (региональная)
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
60000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Муниципальное бюджетное учреждение Управление муниципального имущества и землепользования администрации муниципального района Сулейман-Стальский район
Юридический адрес
368760, Российская Федерация, Республика Дагестан, с Касумкент, Касумкент, Ленина, 36
Контактный телефон
+7 938 200-90-10 доб. 10
Адрес электронной почты
zem.kom3@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гасанов Назир Абдурахманович
Место рассмотрения предложений
с Касумкент
Контактное лицо продавца/инициатора
Гасанов Назир Абдурахманович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zem.kom3@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 938 200-90-10 доб. 10
Адрес местонахождения продавца/инициатора
368760, Российская Федерация, Республика Дагестан, с Касумкент, Касумкент, Ленина, 36
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокий размер платы за единицу имущества.
Требования, предъявляемые к Участнику
2.1. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 2.2. В установленный в извещении и документации срок предоставить:
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
на момент оценки Экскаватор ЕК-12-00 находится в "плохом" техническом состоянии. Требуется технический кузовной ремонт, ремонт двигателя, КПП, ходовой части.
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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