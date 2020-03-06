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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж"

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003882Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ Административные округа г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003882

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 14:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 642-05-20

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    v.grekova@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грекова Виктория Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы/

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 15:30 GMT +306.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003882Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ Административные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 15:3006.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003882Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ Административные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003882Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ Административные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003882Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ Административные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИФСК АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.123

    Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена

    22.21.21.129

    Трубы полимерные жесткие прочие

    22.21.21.122

    Трубы напорные из полиэтилена

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рабочая труба DN/ID 800/964 SN 16 (L- 6.0 п.м. с приварным раструбом и уплотнительным кольцом)"

    Кол-во: 368

    "Позиция 2"

    "рабочая труба DN/ID 500/603 SN 16 (L- 6.0 п.м. с приварным раструбом и уплотнительным кольцом)"

    Кол-во: 58

    Лот 2

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 15:30 GMT +306.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003882Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 15:3006.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003882Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003882Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003882Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИФСК АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "стальной футляр Д-1220х12 восстановленная "

    Кол-во: 368

    "Позиция 2"

    "стальной футляр Д-820х10 восстановленная "

    Кол-во: 58

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