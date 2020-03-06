www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003882
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 642-05-20
Факс
--
Адрес электронной почты
v.grekova@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грекова Виктория Игоревна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 15:30 GMT +306.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003882Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 15:3006.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003882Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003882Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.03.202010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003882Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ Административные округа г Москвы/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб полимерных, труб стальных для ООО "АРКС инж" , объект ЮВХ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИФСК АРКС
Все закупки и тендеры ИФСК АРКС
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
22.21.21.123
22.21.21.129
22.21.21.122
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 368
Кол-во: 58
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 15:30 GMT +306.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003882Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 15:3006.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003882Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003882Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.03.202010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003882Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку труб стальных для ООО "АРКС инж"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИФСК АРКС
Все закупки и тендеры ИФСК АРКС
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
24.20.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 368
Кол-во: 58
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.