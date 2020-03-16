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    Главная / Торги / Запасные части к сварочным агрегатам (Denyo, Kubota)

    Запасные части к сварочным агрегатам (Denyo, Kubota)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003905Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к сварочным агрегатам (Denyo, Kubota)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003905

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1845/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Запасные части к сварочным агрегатам (Denyo, Kubota)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Извещение о проведении Запроса цен

    Форма ТКП

    Форма договора поставки

    ГП003905_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1892

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    an.biyushkin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биюшкин Антон Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к сварочным агрегатам (Denyo, Kubota)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 18:00 GMT +316.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003905Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к сварочным агрегатам (Denyo, Kubota)Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2020 15:0026.03.2020 15:0026.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003905Подведение итогов не позднее Запасные части к сварочным агрегатам (Denyo, Kubota)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 15:0026.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003905Подведение итогов не позднее Запасные части к сварочным агрегатам (Denyo, Kubota)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к сварочным агрегатам (Denyo, Kubota)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации процедуры
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/653582/name/5ece14089bf326.75822045

    27.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сальник коленчатого вала задний SEAL OIL"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Сальник коленчатого вала передний SEAL OIL"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Термостат"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Аварийный датчик"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Блок ДВС в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Вал коленчатый в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Вкладыш коренной МETAL CRANKSHAFT"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Вкладыш коренной METAL, CRANKSHAFT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Выпускной коллектор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Генератор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Головка блока цилиндров ASSY CYLINDER HEAD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Датчик PLUG"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Замок зажигания"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Уплотнение топливного фильтра Denyo DSW-480ESW"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Уплотнительное кольцо топливного фильтра DENYO 480ESW"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Поршень STD (с пальцем, втулкой шатуна, поршневыми и стопорными кольцами)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Комплект прокладок"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Крышка фильтра"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Лопасти"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Патрубок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Подшипник силового генератора"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Насос водяной в сборе ASSY PUMP WATER"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Прокладка водяного коллектора GASKET IN-MANIFOLD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Прокладка под коллектор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Прокладка под ГБЦ GASKET CYLINDER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Радиатор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Ремень V BELT"

    Кол-во: 110

    "Позиция 28"

    "Стакан фильтра"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Стартер"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Топливоподкачиваюшая помпа(ASSY PUMP, FUEL) DENYO 480ESW"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "Топливный фильтр в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 150

    "Позиция 33"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 150

    "Позиция 34"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Радиатор охлаждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Сальник коленчатого вала передний SEAL OIL"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Лопасти"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Патрубок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Радиатор охлаждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Ремень V BELT"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Радиатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Лопасти"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Генератор (аналог) HGP18101"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Радиатор охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Ремень вентилятора 37,5 Kubota 1628297013"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Сальник коленчатого вала задний SEAL OIL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Стартер STR70488 AS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Головка блока цилиндров ASSY CYLINDER HEAD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Клапан впускной 16241-1311-5 Kubota"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Клапан выпускной 16241-1312-6 Kubota"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Колпачок маслосъмный 16241-1328-0 Kubota"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Кольцо поршневое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Насос водяной в сборе ASSY PUMP WATER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Прокладка под ГБЦ GASKET CYLINDER"

    Кол-во: 1

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    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    17.12.2021 г., 07:48
    Дата аукциона:
    07.02.2022 г., 13:00
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