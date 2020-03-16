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    Главная / Торги / Поставка конвертов маркированных для АО «Рязаньгоргаз»

    Поставка конвертов маркированных для АО «Рязаньгоргаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:5916.03.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959317Дата и время окончания срока приема заявок Поставка конвертов маркированных Место рассмотрения (первых частей заявок, вторых частей заявок), оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений, подведение итогов 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008959317

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02-ОКЗ-03/2020

    Наименование закупки

    Поставка конвертов маркированных для АО «Рязаньгоргаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Почтовый адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 4912 93-73-76

    Факс

    +7 4912 93-73-33

    Адрес электронной почты

    evg@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гамазкова Елена Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Место рассмотрения (первых частей заявок, вторых частей заявок), оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений, подведение итогов 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка конвертов маркированных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959317Подведение итогов не позднее Поставка конвертов маркированных Место рассмотрения (первых частей заявок, вторых частей заявок), оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений, подведение итогов 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка конвертов маркированных

    Начальная цена

    702 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией запроса предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией запроса предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Классификатор ОКПД2

    17.23

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "конверты маркированные 220х110 с литерой "А", с липкой лентой, без окна "

    Кол-во: 18000.00000

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