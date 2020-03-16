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Номер извещения
32008959317
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка конвертов маркированных для АО «Рязаньгоргаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.03.2020 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Почтовый адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Контактный телефон
+7 4912 93-73-76
Факс
+7 4912 93-73-33
Адрес электронной почты
evg@gorgaz.ryazan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гамазкова Елена Валериевна
Место рассмотрения предложений
Место рассмотрения (первых частей заявок, вторых частей заявок), оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений, подведение итогов 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка конвертов маркированных
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959317Подведение итогов не позднее Поставка конвертов маркированных Место рассмотрения (первых частей заявок, вторых частей заявок), оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений, подведение итогов 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка конвертов маркированных
Начальная цена
702 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией запроса предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
17.23
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18000.00000
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