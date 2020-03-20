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Номер извещения
ГП003855
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 917 273-31-56
Факс
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Адрес электронной почты
i.mironova@innopolis.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронова Ия Александровна
Место рассмотрения предложений
Верхнеуслонский район
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Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 16:00 GMT +320.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003855Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»Верхнеуслонский район
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 16:0020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003855Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»Верхнеуслонский район
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 23:5927.03.2020 23:5927.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003855Подведение итогов не позднее Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»Верхнеуслонский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 договор
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Иннополис, ул. Университетская, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
Адрес местонахождения
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1
62.0
26.20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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