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    Главная / Торги / Внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»

    Внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003855Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»Верхнеуслонский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003855

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 13:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Юридический адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 917 273-31-56

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.mironova@innopolis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миронова Ия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Верхнеуслонский район

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 16:00 GMT +320.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003855Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»Верхнеуслонский район

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 16:0020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003855Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»Верхнеуслонский район

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 23:5927.03.2020 23:5927.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003855Подведение итогов не позднее Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»Верхнеуслонский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 23:5927.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003855Подведение итогов не позднее Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»Верхнеуслонский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг на внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 договор

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Иннополис, ул. Университетская, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По доп.согласованию с заказчиком

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Адрес местонахождения

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    62.0

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    26.20.30

    Устройства автоматической обработки данных прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по внедрение RFID-системы в АНО ВО «Университет Иннополис»"

    Кол-во: 1

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