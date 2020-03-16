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Номер извещения
ГП003856
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.03.2020 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 35167 2-56-80
Факс
--
Адрес электронной почты
Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЖИЛИНА ТАИСИЯ ОЛЕГОВНА
Место рассмотрения предложений
456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26.
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 07:00 GMT +316.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003856Дата и время окончания срока приема заявок Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26.
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 07:0016.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003856Дата и время вскрытия заявок Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П
Начальная цена
59 748,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, пом. 26Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
28.15.10.115
28.15
Документация лота
Кол-во: 78
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