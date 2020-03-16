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    Главная / Торги / Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П

    Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003856Дата и время окончания срока приема заявок Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003856

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.03.2020 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_8_Подшипники_на_зуборез_ЗК_0_з.docx

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 35167 2-56-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЖИЛИНА ТАИСИЯ ОЛЕГОВНА

    Место рассмотрения предложений

    456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 07:00 GMT +316.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003856Дата и время окончания срока приема заявок Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26.

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 07:0016.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003856Дата и время вскрытия заявок Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003856Подведение итогов не позднее Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект подшипников на зуборезный полуавтомат 5С280П

    Начальная цена

    59 748,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, пом. 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    28.15.10.115

    Подшипники качения шариковые упорные и упорно-радиальные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.15

    Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607541/name/5e7438e3a95665.27323948

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипники"

    Кол-во: 78

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