www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003850
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по эксплуатации зданий и помещений, по сопровождению хозяйственных договоров в г. Саратов, Саратовской области и в г. Пенза
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 212-35-35 доб. 2122
Факс
+7 846 332-00-18
Адрес электронной почты
maria.goryacheva.pfo@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горячева Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по эксплуатации зданий и помещений, по сопровождению хозяйственных договоров в г. Саратов, Саратовской области и в г. Пенза
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003850Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по эксплуатации зданий и помещений, по сопровождению хозяйственных договоров в г. Саратов, Саратовской области и в г. ПензаСамара
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003850Дата и время вскрытия заявок Услуги по эксплуатации зданий и помещений, по сопровождению хозяйственных договоров в г. Саратов, Саратовской области и в г. ПензаСамара
Подведение итогов не позднее
30.03.2020 14:0030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003850Подведение итогов не позднее Услуги по эксплуатации зданий и помещений, по сопровождению хозяйственных договоров в г. Саратов, Саратовской области и в г. ПензаСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по эксплуатации зданий и помещений, по сопровождению хозяйственных договоров в г. Саратов, Саратовской области и в г. Пенза
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Поволжский
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
82.19.13
81.1
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.