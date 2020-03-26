Закупка № 253/78/2020_2 на право заключения договора на оказание услуг по проведению испытаний (анализ) проб нефтепродуктов

Выполнение работ по разработке РД, поставке комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно - модульном исполнении. А также техническое перевооружение склада ГСМ ООО "Дальцветмет" в п.Кислый ключ"