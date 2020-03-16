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Номер извещения
ГП003851
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
45/04.03.20/АС/КО/Э Оказание услуг по подключению доступа и обновлению СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Оптимальный ОВП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 13:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
3476-39-3789 доб.
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подключению доступа и обновлению СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Оптимальный ОВП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 15:30 GMT +316.03.2020 15:3016.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003851Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подключению доступа и обновлению СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Оптимальный ОВПСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 15:3016.03.2020 15:3016.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003851Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подключению доступа и обновлению СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Оптимальный ОВПСалават
Подведение итогов не позднее
16.04.2020 08:3016.04.2020 08:3016.04.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003851Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подключению доступа и обновлению СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Оптимальный ОВПСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подключению доступа и обновлению СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Оптимальный ОВП
Начальная цена
86 367,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
58.29.50.000
Документация лота
Кол-во: 1
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