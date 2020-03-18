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Номер извещения
32008958774
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации для оказания услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,
Почтовый адрес
248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4
Контактный телефон
+7 4842 50-83-53
Факс
+7 4842 55-06-07
Адрес электронной почты
grtender@kalugaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белобровская Татьяеа Михайловна
Место рассмотрения предложений
248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение предрейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958774Дата и время окончания срока приема заявок Проведение предрейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» 248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008958774Дата и время вскрытия заявок Проведение предрейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» 248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 11:0020.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958774Подведение итогов не позднее Проведение предрейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» 248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение предрейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»
Начальная цена
88 717,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1123 осмотров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
Адрес местонахождения
248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,
248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4
86.21.10
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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