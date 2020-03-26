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Номер извещения
ГП003859
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
Контактный телефон
+7 34997 4-73-28
Факс
+7 34997 4-73-22
Адрес электронной почты
EIldyakov@tng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильдяков Евгений Викторович
Место рассмотрения предложений
Пуровский район
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2020 16:00 GMT +326.03.2020 16:0026.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003859Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры Пуровский район
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2020 08:0027.03.2020 08:0027.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003859Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры Пуровский район
Подведение итогов не позднее
20.04.2020 16:0020.04.2020 16:0020.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003859Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры Пуровский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Тернефтегаз
Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз
Адрес местонахождения
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
28.14
Документация лота
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