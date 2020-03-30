Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронной форме на право заключения договора, на оказание услуг по обслуживанию инженерных сетей и содержанию комплекса зданий АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» общей площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории общей площадью 29 161 м2, расположенных по адресу: ул. Студенческая 23,25,27,29,31

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронной форме на право заключения договора, на оказание услуг по обслуживанию инженерных сетей и содержанию комплекса зданий АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» общей площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории общей площадью 29 161 м2, расположенных по адресу: ул. Студенческая 23,25,27,29,31

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2020 08:0030.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959040Дата и время окончания срока приема заявок Оказания услуг по обслуживанию инженерных сетей и комплксному обслуживанию комплекса зданий АУ "ЮКИОР" площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории площадью 29 161 м2Ханты-МансийскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008959040

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронной форме на право заключения договора, на оказание услуг по обслуживанию инженерных сетей и содержанию комплекса зданий АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» общей площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории общей площадью 29 161 м2, расположенных по адресу: ул. Студенческая 23,25,27,29,31

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_открытого_конкурса_8_у_на_обслуживание_инженерных_сетей_и_зданий_с_.doc

    Приложение_№4_ТЗ.docx

    Приложение_№5_Проект_Договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 3467 36-19-06

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Евгений Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказания услуг по обслуживанию инженерных сетей и комплксному обслуживанию комплекса зданий АУ "ЮКИОР" площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории площадью 29 161 м2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.202002.04.2020 09:0002.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959040Подведение итогов не позднее Оказания услуг по обслуживанию инженерных сетей и комплксному обслуживанию комплекса зданий АУ "ЮКИОР" площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории площадью 29 161 м2Ханты-Мансийский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказания услуг по обслуживанию инженерных сетей и комплксному обслуживанию комплекса зданий АУ "ЮКИОР" площадью 23 430,2 м2 и прилегающей территории площадью 29 161 м2

    Начальная цена

    58 776 776,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 175 566,56 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 23, Студенческая 25, Студенческая 27, Студенческая 29, Студенческая 31, а также прилегающая территория.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы (оказанные услуги) производится безналичным расчетом в размере 100% на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания обеими сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    81.10.10.000

    Услуги по обслуживанию помещений комплексные

    Классификатор ОКВЭД2

    81.10

    Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по комплексному обслуживанию помещений"

    Кол-во: 59591.20000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Кировские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211061717
    Клининговые услуги
    Клининговые услуги
    590711
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    893 030
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»
    Запрос предложений № ГП163926
    Открытый запрос предложений по выбору поставщика услуг по техническому обслуживанию и ремонту климатических систем помещений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», расположенных в Красноярском крае, Республике Хакасия
    Открытый запрос предложений по выбору поставщика услуг по техническому обслуживанию и ремонту...
    466070
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.04.2021 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить