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    Главная / Торги / Поставка дифференциала заднего моста в сборе

    Поставка дифференциала заднего моста в сборе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дифференциала заднего моста в сбореТюмень гПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008958470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дифференциала заднего моста в сборе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Извещение

    Проект договора

    Документация

    Протокол_рассмотрения_1_частей.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1
    Все закупки и тендеры АО ТПАТП №1

    Юридический адрес

    625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -

    Почтовый адрес

    625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -

    Контактный телефон

    +7 3452 27-28-57

    Факс

    +7 3452 27-28-67

    Адрес электронной почты

    makarovama@tat72.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень г

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дифференциала заднего моста в сборе

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 14:0018.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958470Подведение итогов не позднее Поставка дифференциала заднего моста в сбореТюмень г

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дифференциала заднего моста в сборе

    Начальная цена

    152 907,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    625019, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, д206аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТПАТП №1
    Все закупки и тендеры АО ТПАТП №1

    Адрес местонахождения

    625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -

    Классификатор ОКПД2

    29.32.3

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601131/name/5e6efb1843a086.34830254

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка дифференциала заднего моста в сборе"

    Кол-во: 1.00000

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