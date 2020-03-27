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Номер извещения
ГП003843
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение прав на программы для ЭВМ (лицензии Isoline)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 13:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
Контактный телефон
+7 3452 68-03-75
Факс
+7 3452 68-03-33
Адрес электронной почты
vvbugaev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бугаев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение прав на программы для ЭВМ (лицензии Isoline)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2020 18:00 GMT +327.03.2020 18:0027.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003843Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение прав на программы для ЭВМ (лицензии Isoline)Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2020 18:0027.03.2020 18:0027.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003843Дата и время вскрытия заявок Приобретение прав на программы для ЭВМ (лицензии Isoline)Тюмень
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 18:0030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003843Подведение итогов не позднее Приобретение прав на программы для ЭВМ (лицензии Isoline)Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение прав на программы для ЭВМ (лицензии Isoline)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ТюменьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК НТЦ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
62
Документация лота
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